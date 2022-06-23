Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми посетили Норвегию и поцеловались на публике — вопреки слухам о проблемах в браке

Вадим Карасев

Князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлен вместе с детьми посетили Осло, где встретились с наследным принцем Норвегии Хоконом. Все вместе они присутствовали на открытии выставки "Плавание по морю науки" в музее "Фрама" в Осло. Музей посвящен истории норвежских полярных экспедиций и назван в честь экспедиционного корабля "Фрам" Фритьофа Нансена. Вопреки слухам о проблемах в браке, Альбер и Шарлен вели себя непринужденно и даже поцеловались на людях.





Князь Альбер II и княгиня Шарлен

Для появления на публике Шарлен выбрала черный костюм швейцарского бренда Akris. Королевская чета Монако была приглашена неслучайно. Предок Альбера II, одиннадцатый князь Монако Альбер I, возглавил большое количество научных экспедиций — в том числе на Шпицберген в период с 1898 по 1907 год. На выставке рассказывается в том числе и о них.





Принц Хокон, князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми Жаком и Габриэллой

Во время открытия выставки представители королевских семей встретились с потомками норвежцев, участвовавших в экспедициях князя на Шпицберген. Сын Альбера и Шарлен, Жак, также принял участие в торжественной церемонии перерезания ленточки.

Это уже второе появление супругов на публике за последнее время. После долгой паузы, связанной с состоянием здоровья, Шарлен вернулась к исполнению королевских обязанностей. Правда, как сообщило французское издание Voici, согласилась Шарлен на это за 12 млн евро в год — якобы такой контракт был подписан между супругами этой весной.





Князь Альбер II с сыном Жаком

Около 10 месяцев Шарлен провела вдали от семьи, поскольку серьезно заболела во время своего путешествия по Южной Африке и перенесла несколько операций. В прессе появились слухи, что возвращаться в Монако Шарлен не хочет из-за проблем в браке, однако во дворце это опровергали. Когда княгиня все-таки вернулась домой, она некоторое время не появлялась на публике — по словам Альбера, это было связано с тем, что Шарлен проходила лечение в клинике в Швейцарии.

Надя Бесчетникова