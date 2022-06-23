«Когда еще приеду? Теперь уже никогда»: пророческие слова Юрия Шатунова на последнем концерте
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«Когда еще приеду? Теперь уже никогда»: пророческие слова Юрия Шатунова на последнем концерте

«Когда еще приеду? Теперь уже никогда»: пророческие слова Юрия Шатунова на последнем концерте

Сегодня все только и говорят о смерти Юрия Шатунова. В соцсетях обсуждают творчество музыканта, коллеги делятся воспоминаниями, а поклонники пересматривают последние видео с концертов.


За последние два месяца Юрий Шатунов дал 16 афишных концертов в разных городах России. 48-летний музыкант любил выступать, радовал публику своими песнями и говорил, что вскоре представит новый музыкальный материал.

Последние его выступления состоялись в Подмосковье. 19 июня он выступил во дворце «Триумф» в Люберцах, а 20 июня зрители собрались в ДК «Октябрь» в Подольске. Солист группы «Ласковый май» выглядел бодрым, здоровым и активным. Он исполнил легендарную «Седую ночь», а также другие хиты коллектива.

Отличительной особенностью концертов Шатунова было то, что он всегда много общался с публикой, а шутки лились рекой. Так, на одном из видео Юрий, сделав ошибку, говорит: «Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть, старость не радость». Из зала ему кричат: «Ты самый молодой, мы тебя любим».

На другом ролике одна из поклонниц дарит ему большой красный пакет и неожиданно спрашивает про будущие концерты в Испании. «Я был там два-три раза. Когда еще приеду? Теперь уже никогда. Нас и тут неплохо кормят», — с улыбкой сказал музыкант.

На концерте в Люберцах он исполнил песню «На посошок» — без фонограммы, живым голосом. Публика была в восторге от кумира 80-х и 90-х. А он, отдышавшись, произнес: «Здоровья, любви, да и всего-всего».

Напомним, Юрию Шатунову стало плохо 22 июня, когда он отдыхал с друзьями за городом. Они отвезли артиста в районную больницу, но там ему помочь не смогли. После музыканта экстренно доставили в Домодедово, но и там врачи оказались бессильны. Он скончался у них на руках. Причиной стал обширный инфаркт. О том, где и когда пройдет прощание с музыкантом, читайте в материале «СтарХита».








# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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