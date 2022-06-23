Команда Xbox представила Xbox Series S в стиле High Isle для TES Online

Вадим Карасев





На консолях Xbox One и Xbox Series X | S вчера состоялся релиз новой главы в The Elder Scrolls Online — High Isle. К столь важному для игры событию команда Xbox решила выпустить лимитированную консоль Xbox Series S в стиле TES Online.

Креатив по выпуску лимитированной консоли Xbox Series S принадлежит подразделению Xbox в Австралии и Новой Зеландии. В их Twitter аккаунте будет разыграна уникальная приставка Xbox Series S, геймпад и беспроводная гарнитура — все это выполнено в стиле The Elder Scrolls Online и приурочено к выпуску главы High Isle.





Отметим, что такую Xbox Series S не планируют выпускать в продажу — это консоль исключительно для розыгрыша.