Кристина Асмус вновь оголилась
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Кристина Асмус вновь оголилась

Кристина Асмус вновь оголилась

Бывшая супруга Гарика Харламова Кристина Асмус славится своим раскрепощенным характером. Актриса с легкостью раздевается в кино, показывая самые интимные части своего тела, и участвует в сексуальных сценах. Чего стоит фильм «Текст», за которые ее не раз осуждали. Многие даже считают, что именно из-за чрезмерной откровенности данного фильма (и своей супруги, в частности) Гарик в итоге и подал на развод, не выдержав давления и неудобных вопросов со стороны.

Оставшись одна, Асмус своей позиции в отношении откровенных сцен, раздеваний на камеру и демонстрации груди (и не только), не изменила. Она так же легко расстается с верхней одеждой, и уже совершенно не стесняется оставаться в бюстгальтере даже тогда, когда в этом нет необходимости. Например, на озвучивании.

На днях Кристина поделилась фото в социальной сети, на котором сидит в одном бежевом лифчике. Актриса рассказала занятную историю: она пришла на работу (озвучка к фильму «Булки») в слишком шуршащей рубашке. Фильм оказался очень сложным, возникли огромные проблемы со звуком (переозвучка материала на 100%, что бывает крайне редко). Кристина говорила в 3 микрофона. В общем, было много работы.



Во время процесса озвучки к ней подошла девушка и поинтересовалась, что у Кристины под рубашкой. Когда актриса ответила, что бюстгальтер, то работница попросила Асмус раздеться. Оказалось, что шуршащая блузка Кристины очень мешает рабочему процессу и качественному звуку. Актрисе не оставалось ничего другого, как согласиться раздеться.

«Не только в кино меня все время пытаются раздеть, но и на озвучке!», - смеется актриса. - А я еще думала перед выходом из дома, в лифчике мне ехать или без него?».

Пользователи отметили, что случился бы казус, если бы Кристина поехала на озвучку без нижнего белья. Пришлось бы оголять грудь и работать в таком виде. Правда, многие фолловеры уверены, что актриса не постеснялась бы так поступить, ведь она уже раз раздевалась, что никто ничего нового не увидит.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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