Кто родился 23 июня

Сергей Владимирович Березкин (67 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Работал в администрации Ярославской области: заместитель руководителя секретариата — начальник отдела по организационной работе, начальник организационно-контрольного управления при губернаторе области, начальник административно-контрольного управления администрации, управляющим делами администрации региона. В должности заместителя губернатора Ярославской области курировал вопросы региональной безопасности, взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечения взаимодействия с общественными организациями, материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти региона. Возглавлял Общественную палату области.

С июня 2020 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Ярославской области.

А ещё в этот день родились:

Антон Анатольевич Кобяков (54 года), советник Президента РФ. Работал в Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности, в ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области. Был одним из основателей Общероссийского политического общественного движения «Шахтеры России».

С 2005 года работает в Администрации Президента РФ, прошел путь от главного советника до заместителя начальника Управления Президента по внешней политике. Руководил Канцелярией Президента РФ Владимира Путина.

С 11 апреля 2014 года является советником Президента РФ, курирует вопросы организации международных мероприятий с участием главы государства.

Александр Михайлович Любимов (60 лет), российский тележурналист и продюсер. Один из первых ведущих программы «Взгляд». В 1990-х годах стал одним из учредителей телекомпании «ВиД». Был директором Дирекции информационных программ, первым заместителем генерального директора телекомпании ОРТ (ныне «Первый канал»). Занимал пост первого заместителя генерального директора телеканала «Россия», генерального директора РБК-ТВ.

Юрий Любимов был автором и ведущим телепрограмм «Один на Один», «Здесь и сейчас», «Сенат» и др.

Журналист — инициатор создания и первый президент общественной общероссийской организации работников СМИ «Медиасоюз».

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966), русская поэтесса. Настоящая фамилия — Горенко. Поэтесса создала чрезвычайно разнообразные произведения — от небольших лирических стихов до сложных циклов, как её знаменитый «Реквием».

В сталинский период поэзия Анны Ахматовой подвергалась осуждению и цензурным нападкам — вплоть до принятия в 1946 году особого постановления ЦК ВКП(б). Её обвиняли в том, что поэзия, «пропитанная духом пессимизма и упадничества», «буржуазно-аристократическим эстетством» и декадентством, вредит делу воспитания молодежи и не может быть терпима в советской литературе.

Многие её произведения были опубликованы лишь через двадцать с лишним лет после кончины.