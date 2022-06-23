Магическая сила дня рождения: как в этот период можно изменить свою судьбу

День, когда родился человек, имеет очень большую важность и энергетическую силу. Это время, когда можно смело загадывать желания и вносить перемены в свою жизнь. Узнайте, как наладить контакт со Вселенной и изменить судьбу к лучшему в день своего рождения. Если выполнить три необходимых действия, то можно будет навсегда избавиться от черной полосы.

Загадайте желание

В день рождения традиционно загадывают желания, однако это не просто обычай. В этот день связь со Вселенной очень сильная и все желания обязательно будут услышаны и реализованы в ближайшее время.

При загадывании важно соблюдать некоторые принципы:

определите для себя одно, но важное желание;

не составлять его в отрицательном ключе и не употреблять частичку «не» и «нет»;

во время загадывания желания нельзя желать кому-нибудь что-то плохое;

желание должно быть описано максимально подробно. Полная ясность в отношении того, чего именно вы хотите, имеет решающее значение для вашего успеха. Если желание слишком расплывчатое, его будет трудно реализовать.

желание должно быть реальным и выполнимым.

Пример, как должны звучать желания:

«Хочу получить повышение», «хочу переехать в новую квартиру на высоком этаже, с красивым видом», «хочу найти любимого человека с мягким характером и красивой внешностью» и так далее.

Загадывать желание можно любым удобным способом: мысленно или вслух, а также можно записать на листочке, после чего сложить и спрятать в месте, где его никто, кроме вас, не найдет. Когда оно исполнится, лист бумаги нужно сжечь, а пепел пустить по ветру – это будет своего рода обряд благодарности.

Простить обиды и долги

Прощение — самый действенный способ освободиться от негативных переживаний, улучшить свое психофизическое состояние и привлечь положительные изменения в свою жизнь. Поэтому если вы давно таите на кого-то обиду, стоит ее отпустить в свой день рождения, и таким образом пригласить в свою жизнь положительные перемены.

Кроме того, день рождения – самый подходящий период, чтобы осуществить обещанное и избавиться от долгов, а также от всего лишнего, ненужного и плохого. Именно таким образом работает закон замещения мироздания и можно заручиться удачей в скором будущем.

Добрые дела

Обычно в день рождения именинник получает подарки, внимание и искренние пожелания от окружающих, но мало кто ему дарит это взамен. Очень важно в день своих именин приносить другим радость, счастье и творить добро. В таком случае Вселенная моментально на них отреагирует, очистит вашу карму и подарит вам светлое будущее.