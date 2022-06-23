Максим Галкин вошел в милость украинским властям

Артист Максим Галкин умудрился вычеркнуть себя из черного списка. В прошлом году Максим Галкин попал в так называемый черный список Минкульта Украины. Артиста обвинили в угрозе национальной безопасности и запретили въезд в страну. Однако сегодня стало известно, что 46-летний Максим Галкин исключен из черного списка. Его имя пропало с сайта Министерства культуры и информационной политики Украины. Сейчас в перечне числятся 209 человек, среди которых Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Вера Алентова, Юлия Чичерина, Захар Прилепин и многие другие российские звезды, сообщает «ТАСС».Напомним, что Галкину запретили въезд в Украину осенью прошлого года. Точные причины такого решения озвучены не были, но некоторые предполагают: все дело в появлении артиста в Крыму. Шоумен участвовал в музыкальном конкурсе «Пять звезд» в 2014-м и приезжал на полуостров спустя год. В результате супруга Пугачевой обвинили в угрозе безопасности страны. Почему артист реабилитировался в глазах ведомства, пока неизвестно. Впрочем, в последнее время Максим активно высказывает свою позицию в связи с политическими изменениями в мире. Слова шоумена негативно восприняли в российском обществе. В адрес некогда любимца публики посыпались оскорбления. «Не упрекайте меня в предательстве, — негодует Галкин. — Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена». Сейчас шоумен находится вместе с семьей в Израиле. Он уже дал ряд концертов за границей, которые имели успех. По словам Максима, все билеты были раскуплены, поэтому ему пришлось увеличить количество выступлений.