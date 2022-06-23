Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока
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Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока

Малышева перечислила неожиданные свойства чеснокаВрач Елена Малышева заявила, что чеснок борется со старением кожи и снижает риск рака

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили неожиданные свойства чеснока. Специалисты заявили, что продукт помогает бороться со старением кожи и снижает риск возникновения рака. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Солнечные лучи способствуют выработке в коже свободных радикалов», — рассказала Малышева. Специалисты пояснили, что именно это из-за них на коже появляются морщины. Эти свободные радикалы режут коллаген — белок, обеспечивающий прочность и эластичность кожи, и повреждают фибробласты, которые производят новый коллаген, добавил Продеус.

Врачи объяснили, что чеснок содержит вещество под названием эрготионеин, которое самостоятельно блокирует свободные радикалы, а также помогает усваиваться полезному для здоровья кожи веществу — витамину Е.

Кроме того, по словам докторов, чеснок предотвращает развитие онкологических заболеваний. «Когда делали исследование, которое на самом деле касалось рака изначально, потому что свободные радикалы помогают активироваться раковым клеткам, было показано, что всего лишь 30 граммов чеснока в неделю уже является протективной дозой для рака», — заявил Продеус.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин назвали продукт, регулярное употребление которого снижает риск возникновения рака предстательной железы. По их словам, таким свойством обладают шампиньоны.


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По материалам: lenta.ru

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