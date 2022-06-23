Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем

Актриса Мария Порошина рассказала, как подрастает ее дочь. Артистка и Гоша Куценко расстались более 20 лет назад. Бывшие сумели сохранить теплые отношения и по сей день тесно дружат. Актриса рассказала, как для нее важна поддержка экс-избранника. По словам Порошиной, если бы не Куценко у нее не хватило смелости поступить в театральное училище. Благодаря наставлениям бывшего актриса преодолела все страхи и переживания. «Помогала поддержка Гоши, который был рядом и вселял в меня надежду — он в течение всех лет, что его знаю, это делает», — заявила Мария. У артистов есть общая дочь Полина, которой несколько месяцев назад исполнилось 26 лет. Звездная наследница пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Но не только она решила связать свою жизнь со сценой. Серафима (дочь Марии от союза с Ильей Древновым) также заинтересована творчеством.«Сима начала выступать в школьной рок-группе, даже стала ее солисткой! У нее хороший голос, она окончила музыкальную школу, так что получается неплохо, — отметила Порошина. — Мы-то думали, что Сима свяжет судьбу с архитектурой и дизайном. Она хорошо рисует — аниме, графику, у нее свой стиль. Но сейчас у нее, как видите, другое увлечение. Я не перестаю ей повторять, что для актерской профессии нужно много читать классики, смотреть хорошие фильмы и быть очень наблюдательной. А может, через год дочь скажет, что хочет быть предпринимателем и финансистом. Кто знает? Я стараюсь не давить на детей и прислушиваться к их желаниям, оставлять некую свободу выбора». Помимо Полины и Серафимы, Порошина воспитывает Аграфену, Глафиру и сына Андрея. Если же дочек артистка показывает, то наследника прячет от любопытных глаз. К слову, до сих пор неизвестно, кто является отцом мальчика. «Груня окончила музыкальную школу. Глаша ходит в детский сад. Ей шесть лет, и мы еще годик хотим подержать ее дома. Она ходит на вокал, у нее очень сильный голос — как у Надежды Бабкиной. А Андрюша — ему три года — обожает слушать Магомаева. Он ходит на футбол, умеет считать на русском, английском и итальянском. В общем, у каждого ребенка несколько увлечений. Им нравится, но я иногда вхожу в ступор — кого, куда, во сколько и зачем! Голова кругом — зато весело!» — рассказала Мария о детях «7days.ru».