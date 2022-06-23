Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем

Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем
Актриса Мария Порошина рассказала, как подрастает ее дочь. Артистка и Гоша Куценко расстались более 20 лет назад. Бывшие сумели сохранить теплые отношения и по сей день тесно дружат. Актриса рассказала, как для нее важна поддержка экс-избранника. По словам Порошиной, если бы не Куценко у нее не хватило смелости поступить в театральное училище. Благодаря наставлениям бывшего актриса преодолела все страхи и переживания. «Помогала поддержка Гоши, который был рядом и вселял в меня надежду — он в течение всех лет, что его знаю, это делает», — заявила Мария. У артистов есть общая дочь Полина, которой несколько месяцев назад исполнилось 26 лет. Звездная наследница пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Но не только она решила связать свою жизнь со сценой. Серафима (дочь Марии от союза с Ильей Древновым) также заинтересована творчеством.
«Сима начала выступать в школьной рок-группе, даже стала ее солисткой! У нее хороший голос, она окончила музыкальную школу, так что получается неплохо, — отметила Порошина. — Мы-то думали, что Сима свяжет судьбу с архитектурой и дизайном. Она хорошо рисует — аниме, графику, у нее свой стиль. Но сейчас у нее, как видите, другое увлечение. Я не перестаю ей повторять, что для актерской профессии нужно много читать классики, смотреть хорошие фильмы и быть очень наблюдательной. А может, через год дочь скажет, что хочет быть предпринимателем и финансистом. Кто знает? Я стараюсь не давить на детей и прислушиваться к их желаниям, оставлять некую свободу выбора». Помимо Полины и Серафимы, Порошина воспитывает Аграфену, Глафиру и сына Андрея. Если же дочек артистка показывает, то наследника прячет от любопытных глаз. К слову, до сих пор неизвестно, кто является отцом мальчика. «Груня окончила музыкальную школу. Глаша ходит в детский сад. Ей шесть лет, и мы еще годик хотим подержать ее дома. Она ходит на вокал, у нее очень сильный голос — как у Надежды Бабкиной. А Андрюша — ему три года — обожает слушать Магомаева. Он ходит на футбол, умеет считать на русском, английском и итальянском. В общем, у каждого ребенка несколько увлечений. Им нравится, но я иногда вхожу в ступор — кого, куда, во сколько и зачем! Голова кругом — зато весело!» — рассказала Мария о детях «7days.ru».
# Шоу-бизнес Порошина Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов
Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов
Анна Нетребко попала на огромные бабки
Анна Нетребко попала на огромные бабки
Рената Литвинова потеряла миллионы, сбежав из России
Рената Литвинова потеряла миллионы, сбежав из России
Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем
Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем
Максим Галкин вошел в милость украинским властям
Максим Галкин вошел в милость украинским властям
Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС
Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС
Риски для финансовой системы России оценили
Риски для финансовой системы России оценили
США предрекли поражение в новой холодной войне против России и Китая
США предрекли поражение в новой холодной войне против России и Китая
В Starfield можно играть от первого или от третьего лица
В Starfield можно играть от первого или от третьего лица
Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс
Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи

Топ на сегодня

"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти"
"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Рост цен в Великобритании оказался максимальным за 40 лет
Рост цен в Великобритании оказался максимальным за 40 лет
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций евро
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний

Еще по теме

45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка
44-летняя Мария Порошина шокировала поклонников фото в купальнике
Мария Порошина: «Куценко наотрез отказывается понимать некоторые поступки дочери»
Куценко рассказал, что их брак с Порошиной разрушили грязные измены