Марина Зудина поделилась фото красавицы – дочки, окончившей 9 класс

Актриса Марина Зудина сообщила, что ее дочь Мария готовится к выпускному. Наследница Табакова выросла настоящей красавицей. Марина Зудина опубликовала у себя в блоге фотографию дочки Маша. Актриса поделилась в соцсетях важным событием: ее дочка готовится к выпускному. «9-й класс позади. Первый в жизни выпускной»— похвасталась дочкой Марина.«Какая же она все-таки красивая», «Чиста как ангел», «Инопланетянка», «Какая молодость и нежность», «И папа, и мама в одном флаконе», — прокомментировали подписчики. Недавно Мария стала одной из участниц традиционного Бала дебютанток. Красивое фото с этого мероприятия, на котором позируют Марина Зудина, Павел Табаков и Мария, вызвало не только добрые слова в адрес девочки, но и злобные выпады в сторону «звездных» детей. Но Маша на это не реагирует – она активно занимается своей жизнью.«Мария хорошо рисует, интересуется дизайном. Что касается «династии», то у нее, как и у Павла, очень высоко поставлена планка в актерской профессии. И есть определенная неуверенность в том, что она может соответствовать. Сын ведь тоже долго в себе сомневался. В общем, если дочь спросить: «Ты хочешь попробовать себя в профессии актрисы?» — она ответит: «Да, мне было бы интересно». А вот сформулировать самой «Я хочу» — это совсем другое дело... Кстати, если Маша выберет зарубежный университет — легко отпущу ее, потому что она самостоятельный и ответственный человек» — говорит Зудина. Она уверена, Маша прекрасно понимает что ее, как и других девушек, пригласили на такой бал не за собственные заслуги, а за успехи родителей. «Да, не все могут порадоваться за кого-то, за чьих-то счастливых детей... Да, у Маши, как и у Паши, изначально был «особый старт» — они родились в успешной, обеспеченной семье. Но старт — только первый шаг, лишь начало пути. Главное, как дети дальше пойдут по жизни! И мои дочь и сын это, по счастью, понимают», — рассказала Марина Зудина в интервью «7Дням».