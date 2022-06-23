Материнский капитал на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 680 тысяч
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Материнский капитал на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 680 тысяч

Материнский капитал на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 680 тысяч

Размер материнского капитала на первого ребенка в России к 2025 году может увеличиться до 680,1 тысячи рублей, а на второго — до 864,1 тысячи. Об этом сообщает РБК 23 июня со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (документ есть в распоряжении издания).

В этом году сумма выплаты по материнскому капиталу на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья прежде не получала материнский капитал на первого ребенка. Доплата на второго родившегося ребенка в случае получения материнского капитала при рождении первого составляет 168,6 тысячи рублей.

Согласно документу, на который ссылается РБК (его подлинность подтвердил источник, знакомый с проектом), в 2023 году при рождении первого ребенка предлагается выдавать 616,3 тысячи рублей, на второго — 814,4 тысячи рублей. Сумма выплаты маткапитала на рождение первенца в 2024 году может составить 653,9 тысячи рублей, на второго ребенка — 864,1 тысячи рублей. В 2025 году ПФР предлагает увеличить сумму выплаты маткапитала при рождении первого ребенка до 680,1 тысячи рублей, при рождении второго — до 898,7 тысячи.

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По материалам: pnp.ru

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