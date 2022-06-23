Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в Иркутске с 24 по 27 июня

День молодежи в этом году состоится 26 июня. В Иркутске мероприятия пройдут с 24 по 27 июня, сообщает пресс-служба администрации. Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в официальной группе отдела по молодежной политике администрации Иркутска.

24 июня на центральных улицах города проведут ряд спортивных мероприятий. Также состоится квест «Дневной Dozor», посвященный Иркутску.

25 июня в 12:00 стартует фестиваль уличных видов спорта: в сквере Сигеки Мори пройдут соревнования по велосипедному спорту «BMX», на волейбольной площадке на бульваре Гагарина запланирован турнир по пляжному волейболу среди студенческих команд.

26 июня пройдет одно из самых масштабных событий праздника — IV Иркутский Международный Слата Марафон, старт которого запланирован в 10:00. Спортсмены будут двигаться по бульвару Гагарина, Цесовской набережной, Чудотворской, Сурикова, Ленина, Сухэ-Батора, Нижней набережной. Заявки на участие в забеге подали более 2900 человек.

В 11:00 на острове Конный на площадке у кафе и проката проведут зарядку для всех желающих. В 12:00 в сквере имени Сигеки Мори продолжится фестиваль уличных видов спорта. В этот день иркутяне увидят мастерство катания на скейтборде с элементами трюков. На площади у памятника Александру Третьему с 16:00 запланировали Молодежный фестиваль, в рамках которого победители конкурса на соискание премии губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики получат награды. Кроме того, для жителей города организуют интерактивные площадки, развлекательную программу, розыгрыши подарков, и выступления музыкальных коллективов.

27 июня в 18:00 состоится вечерний «Квартирник» на пересечении улиц Чудотворской и Сурикова. Любой желающий может поделиться своим творчеством: исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте или прочитать стихотворение.