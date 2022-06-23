Минобороны сообщило о намерении CNN снять фейковые теракты в Одессе

Вадим Карасев

Минобороны России заявило, что CNN планирует снять постановку фейковых терактов в Одессе

Минобороны России сообщило о намерении американского телеканала CNN снять постановку фейковых терактов в Одессе и впоследствии обвинить в них российские силы. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По словам Мизинцева, в город прибыли два репортера CNN в сопровождении 10 военнослужащих батальона «Азов». «Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий», — добавил он. После этого материалы планируется распространить в западных СМИ, указал Мизинцев.

20 июня Минобороны России рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят провокацию в Харьковской области с обстрелом жилых кварталов Харькова. Целью этих действий является обвинение российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создание условий для выселения жителей из их домов и создания в них огневых позиций, добавили там.