Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году

В 2023 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января. Нерабочим будет и 31 декабря этого года, так как выпадает на субботу. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Минтруда РФ.

1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье. Выходные совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, февральские и майские праздники продлятся по четыре дня: с 23 по 26 февраля, с 6 по 9 мая. Первое мая выпадает на понедельник, он будет нерабочим. 8 марта — среда, также будет выходным днем.