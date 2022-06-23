Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году

Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году

В 2023 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января. Нерабочим будет и 31 декабря этого года, так как выпадает на субботу. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Минтруда РФ.

1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье. Выходные совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, февральские и майские праздники продлятся по четыре дня: с 23 по 26 февраля, с 6 по 9 мая. Первое мая выпадает на понедельник, он будет нерабочим. 8 марта — среда, также будет выходным днем.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

"Новые люди" готовят предложения правительству по поддержке кинотеатров
"Новые люди" готовят предложения правительству по поддержке
Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году
Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году
Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram
Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram
FIFA 22 стала доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
FIFA 22 стала доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Иммунолог оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Иммунолог оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Сложный период для двух знаков зодиака: кого ждут испытания в ближайшую неделю
Сложный период для двух знаков зодиака: кого ждут испытания в
AMD FidelityFX Super Resolution 2 теперь доступна для Xbox Series X | S
AMD FidelityFX Super Resolution 2 теперь доступна для Xbox Series X |
Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
На Ольгу Скабееву готовилось покушение
На Ольгу Скабееву готовилось покушение
Пригожин высказался о смерти Шатунова
Пригожин высказался о смерти Шатунова
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.06.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.06.2022 (15 фото)
На фоне проблем с 3AC брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств
На фоне проблем с 3AC брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на

Топ на сегодня

Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в школу, а там показали «вареник» мамы»
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в
Украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
Украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
США понадеялись на усиление Финляндией и Швецией боевых групп на востоке НАТО
США понадеялись на усиление Финляндией и Швецией боевых групп на

Еще по теме

Правительство утвердило календарь праздников в 2018 году
В новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней
Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в новогодние праздники
Календарь праздников в январе 2018: длинные выходные, как работаем и отдыхаем на январские праздники