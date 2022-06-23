Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск

В конце июня в Иркутск привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. 27 июня с 09:00 до 20:00 мощи будут открыты для посещения в Богоявленском соборе Иркутска. 28 июня в 09:00 состоится архиерейская литургия. После нее в 11:00 начнется Крестный ход до Харлампиевского храма. Там с 13:00 до 20:00 можно будет посетить ковчег со святыней, рассказали в пресс-службе администрации города.

В 2022 году православные христиане отмечают 600-летие обретения святыни, поэтому в крестном ходе примут примут участие около 50 епархий Русской православной церкви на территории России, Беларуси и Казахстана.

Организовывает мероприятия Всемирный русский народный собор. Они пройдут при поддержке Иркутской митрополии Русской православной церкви, правительства региона, администрации областного центра.