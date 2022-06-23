Мужчина работает в зверотакси, с радостью публикуя селфи со своими клиентами. И это точно лучшая работа в мире
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Мужчина работает в зверотакси, с радостью публикуя селфи со своими клиентами. И это точно лучшая работа в мире

Мужчина работает в зверотакси, с радостью публикуя селфи со своими клиентами. И это точно лучшая работа в мире

В какой-то момент жизни нам говорят, что мол всё, тихого часа и кефирчика с вафлей больше не будет, и как бы пора отправляться на работу, а то уже 9 утра и вообще четверг! Ну и кто бы не впал в уныние после столь расстраивающего поворота событий? А мы вот вам скажем кто — водитель такси! Нет, вы не ослышались. Водитель такси для котиков и собак! Шах и мат, унылая офисная работа!

Гамильтон Таурино — основатель такси Taxi Dog для домашних животных. В день мужчина совершает 3-4 поездки и никогда не отказывает себе в удовольствии сфотографироваться со своими очаровательными клиентами (мы сейчас о животных, конечно же 🙂 ). Готовы поспорить, что Гамильтон создал своими руками лучшую работу в мире!

Токо

Очень милый парнишка🥰

Руфус

Всегда очень внимательный🐶

Нала

Только радость рядом с ней😍

Амора, Фрида и Лампиао

Нежные братья наши меньшие🥰

Эти ребята выглядят так, словно едут на студию записывать новый альбом!

Месси

Просто красавчик🐶

Лаки

Он просто обожает прогулки🐾

Мэг

Какая нарядная бабочка на этой красотке!

Мигель и Джуниор

Эти братишки всегда вместе🐶🐶

Линда Айла

Обожает поездки🚖

Зоро

Невероятно красивый, вежливый и ласковый мальчик🥰

Луа Линда

Прелестная девочка❤️

Психея

Та ещё модница (если приглядеться, то можно увидеть зелёный бантик на голове)😍 

Луна

Просто милашка🥰

А эти таксисты работают с людьми, но подходят к своей работе творчески, радуя пассажиров креативом.

# Интересное
По материалам: twizz

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