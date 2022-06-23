Мужчина работает в зверотакси, с радостью публикуя селфи со своими клиентами. И это точно лучшая работа в мире
В какой-то момент жизни нам говорят, что мол всё, тихого часа и кефирчика с вафлей больше не будет, и как бы пора отправляться на работу, а то уже 9 утра и вообще четверг! Ну и кто бы не впал в уныние после столь расстраивающего поворота событий? А мы вот вам скажем кто — водитель такси! Нет, вы не ослышались. Водитель такси для котиков и собак! Шах и мат, унылая офисная работа!
Гамильтон Таурино — основатель такси Taxi Dog для домашних животных. В день мужчина совершает 3-4 поездки и никогда не отказывает себе в удовольствии сфотографироваться со своими очаровательными клиентами (мы сейчас о животных, конечно же 🙂 ). Готовы поспорить, что Гамильтон создал своими руками лучшую работу в мире!
Токо
Очень милый парнишка🥰
Руфус
Всегда очень внимательный🐶
Нала
Только радость рядом с ней😍
Амора, Фрида и Лампиао
Нежные братья наши меньшие🥰
Эти ребята выглядят так, словно едут на студию записывать новый альбом!
Месси
Просто красавчик🐶
Лаки
Он просто обожает прогулки🐾
Мэг
Какая нарядная бабочка на этой красотке!
Мигель и Джуниор
Эти братишки всегда вместе🐶🐶
Линда Айла
Обожает поездки🚖
Зоро
Невероятно красивый, вежливый и ласковый мальчик🥰
Луа Линда
Прелестная девочка❤️
Психея
Та ещё модница (если приглядеться, то можно увидеть зелёный бантик на голове)😍
Луна
Просто милашка🥰
А эти таксисты работают с людьми, но подходят к своей работе творчески, радуя пассажиров креативом.