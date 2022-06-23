На фоне проблем с 3AC брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств
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На фоне проблем с 3AC брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств

На фоне проблем с 3AC брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств


Криптовалютный брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств до $10 000 (с $25 000). Ранее компания заявила, что может направить хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) «уведомление о дефолте», если последний не погасит кредит.


Согласно пресс-релизу, Voyager Digital выдал 3AC заем на 15 250 BTC (~$311 млн на момент написания) и 350 млн USDC. 24 июня компания попросила закрыть часть долга в размере 25 млн USDC, а затем потребовала погасить весь кредит в BTC и стейблкоинах до 27 июня. 


«Ни одна из этих позиций не была погашена. Невыплата 3AC ни одной из запрошенных сумм в указанные сроки будет являться событием дефолта. Voyager намерен добиваться взыскания с 3AC и обсуждает с консультантами доступные средства правовой защиты. На данный момент компания не может оценить сумму, которую возможно взыскать с 3AC», — говорится в заявлении.


Для защиты активов клиентов Voyager Digital договорился с Alameda Research о займе в размере 200 млн USDC и открытии возобновляемой кредитной линии на 15 000 BTC. 


Компания отметила, что по состоянию на 20 июня 2022 года располагает $152 млн в виде фиатной валюты и цифровых активов, а также $20 млн, которые может использовать для покупки USDC. 


22 июня брокер сообщил, что подписал с Alameda Research окончательное соглашение о предоставлении финансирования.



В мае 2022 года компания Сэма Бэнкмана-Фрида стала лид-инвестором раунда финансирования Voyager Digital на $60 млн. В прошлое воскресенье миллиардер заявил, что на фоне кризиса возглавляемая им биржа FTX должна «вмешаться» и помочь другим игрокам индустрии.


Напомним, сооснователь 3AC Кайл Дэвис заявил, что хедж-фонд рассматривает возможность продажи части активов для своего спасения. 

# Экономика three arrows capital, voyager, новости
По материалам: ForkLog

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