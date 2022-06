На фоне проблем с 3AC брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств

Криптовалютный брокер Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств до $10 000 (с $25 000). Ранее компания заявила, что может направить хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) «уведомление о дефолте», если последний не погасит кредит.

Согласно пресс-релизу, Voyager Digital выдал 3AC заем на 15 250 BTC (~$311 млн на момент написания) и 350 млн USDC. 24 июня компания попросила закрыть часть долга в размере 25 млн USDC, а затем потребовала погасить весь кредит в BTC и стейблкоинах до 27 июня.

«Ни одна из этих позиций не была погашена. Невыплата 3AC ни одной из запрошенных сумм в указанные сроки будет являться событием дефолта. Voyager намерен добиваться взыскания с 3AC и обсуждает с консультантами доступные средства правовой защиты. На данный момент компания не может оценить сумму, которую возможно взыскать с 3AC», — говорится в заявлении.

Для защиты активов клиентов Voyager Digital договорился с Alameda Research о займе в размере 200 млн USDC и открытии возобновляемой кредитной линии на 15 000 BTC.

Компания отметила, что по состоянию на 20 июня 2022 года располагает $152 млн в виде фиатной валюты и цифровых активов, а также $20 млн, которые может использовать для покупки USDC.

22 июня брокер сообщил, что подписал с Alameda Research окончательное соглашение о предоставлении финансирования.

This morning, we announced a definitive agreement with Alameda Ventures for a $200 million dollar cash / USDC revolver and a 15,000 BTC revolver.



