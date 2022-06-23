На Ольгу Скабееву готовилось покушение
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На Ольгу Скабееву готовилось покушение

На Ольгу Скабееву готовилось покушение

Журналисты сообщают, что полиции, ФСБ, а также нескольким редакциям изданий разослали предупреждение о готовящемся покушении на телеведущую Ольгу Скабееву. Мотивы пока неизвестны.


Письмо с угрозами получили сотрудники полиции, ФСБ, а также наши коллеги из издания V1.RU, комитет ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области. В тексте говорится, что на журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву готовится покушение.

«Внимание! Очень важно! Сегодня планируется покушение на журналистку Ольгу Скабееву. Информация проверенная, прошу принять вас срочные меры. Информацию получил от... его номер телефона +793****. Прошу вас, рассмотрите мое заявление и сохраните анонимность, очень опасаюсь за свою безопасность», — говорится в письме.

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Отметим, что весной Владимир Путин рассказал о готовящемся покушении на знаменитого телеведущего Владимира Соловьева. Была разработана целая схема, чтобы устранить звезду экрана, но этого не удалось сделать из-за четкой и слаженной работы ФСБ и других компетентных органов. «Слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения... Я узнал обо всем вместе со всеми из выпуска новостей. Не удивлен. Значит, мы хорошо работаем после того, как ряд угроз был озвучен публично. Далее компетентные люди взяли эту информацию в сферу своего внимания и занимаются ей», — сказал Соловьев в эфире новостей.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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