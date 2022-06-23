На саммите ЕС не приняли решений по балканским странам

На саммите Евросоюза (ЕС), проходящем 23-24 июня в Брюсселе, не было принято конкретных решений в отношении государств Западных Балкан. Об этом в четверг заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с главами правительств Албании и Северной Македонии, пишет сербское издание «Политика».

По словам Вучича, Албания и Северная Македония не получили дату начала переговоров (о вступлении в ЕС), а Босния и Герцеговина не получила статус кандидата. «Если говорить о конкретных результатах, то их не было», — констатировал президент.

В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что сегодня в Брюсселе был исторический день, но в негативном плане. Он также подчеркнул, что ему жаль Евросоюз, который не может освободить Албанию и Северную Македонию, которые держит в заложниках Болгария, блокирующая начало переговоров.

«Думаю, что мы точно попадем в Европу, надеюсь, раньше, чем в следующем веке, но самое позднее в следующем веке», — подытожил албанский премьер.

Глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски выразил недовольство динамикой евроинтеграции, подчеркнув, что его страна ждет начала вступительных переговоров уже 18 лет.

«Болгария решила вернуться в прошлое и блокировать начало переговоров. Время Евросоюзу исполнить свои обещания, прежде чем давать новые», — отметил Ковачевски, добавив, что его страна сделала все от нее зависящее и теперь решение за ЕС.

В ноябре 2020 года Болгария заблокировала начало переговоров между ЕС и Северной Македонией, предъявив ряд требований к этой стране. Так, София потребовала от соседей отказаться от собственного языка, признав его диалектом болгарского, а также конституционно закрепить права болгарского меньшинства в республике, при том, что в самой Болгарии македонцы не имеют аналогичных привилегий. Кроме того, болгары требуют от македонцев пересмотреть трактовку некоторых спорных моментов совместной истории.

Ранее, в 2018 году власти Македонии подписали Преспанское соглашение с Грецией, которое изменило название страны на Северная Македония, благодаря чему Афины разблокировали процесс вступления балканской республики в НАТО и ЕС.