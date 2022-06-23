На время забыли о принципах. «ВИА Гра» выступила на Кипре перед россиянами
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На время забыли о принципах. «ВИА Гра» выступила на Кипре перед россиянами

На время забыли о принципах. «ВИА Гра» выступила на Кипре перед россиянами

Пока продюсер группы Константин Меладзе находится в Италии, «ВИА Гра» устроила летний чес. Недавно группу заметили на открытии отеля в Кипре, где они отплясывали перед нашими соотечественниках, забыв о том, что негативно относились к России.


Под девизом «деньги не пахнут» уже давно выступают или готовы выступить звезды, критикующие действия нашей страны на территории Украины. За весомые гонорары для россиян споют Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн и другие.

Теперь к ним примкнула и «ВИА Гра». Нынешний состав группы — это София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова — активно делится в соцсетях своей позицией по поводу происходящего в мире. Артистки не скрывают, что их мнение о спецоперации негативное. Несмотря на это, звезды с удовольствием исполнили полюбившиеся российской публике хиты и не обронили во время концерта ни слова о своем мнении в политике.

Поклонники группы удивлены двойственностью поведения трио и их компании. «Деньги для Кости не пахнут»; «Не понимаю, почему им не закрыли вход и выступления?»; «Так они и на радио в Москве были в марте, как ни в чем не бывало сидели в эфире», — возмущаются они.

К слову, сейчас многие селебрити посчитали, что поспешили с выводами, сделанными ранее. Так, Валерий Меладзе, попрощавшийся с карьерой в шоу-бизнесе из-за взглядов, вновь радует поклонников выступлениями. Концерты у исполнителя запланированы даже в России, осенью он споет в Оренбурге, а зимой в Сочи.

Его брат Константин тоже не остался без работы. Продюсер запустил собственный онлайн-курс по созданию песен: 12 уроков от хитмейкера стоят 11 990 рублей. А супруга Меладзе Вера Брежнева пока не приступила к концертной деятельности, некоторое время она погрузилась в благотворительность и работала в польском центре помощи для беженцев. О возвращении на сцену блондинка пока не говорит.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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