Над боксерским поединком Алины Загитовой посмеялся Жулин
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Над боксерским поединком Алины Загитовой посмеялся Жулин

Над боксерским поединком Алины Загитовой посмеялся Жулин
20-летняя фигуристка Алина Загитова заявила что собралась на ринг. Спортсменка объявила, что выступит в боксерском поединке, который пройдет 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Фигуристка до последнего скрывала имя своего партнера на ринге, так что Дмитрий Губерниев даже вызвался сам найти ей соперника и предложил на эту роль Ольгу Бузову. Но оказалось, что сражаться Загитовой предстоит не с любителем, а с профессионалом, да еще и с мужчиной — олимпийским чемпионом по боксу в Токио в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым. Предстоящий бой фигуристки вызвал неоднозначную реакцию в спортивном сообществе: некоторые были искренне удивлены желанием Алины помахать кулаками, а тренер Александр Жулин посмеялся над новым увлечением золотой медалистки и выразил опасение, что она может пострадать в ходе поединка, пишет championat.com.
«Самое главное, чтобы против нее не выставили Емельяненко, а так — все нормально. Будем надеяться, что хорошо подготовится. С чем можно связать такое решение? С огромным гонораром. Главное, чтобы в «Аленьком цветочке» Настенька с фингалом не вышла», — пошутил тренер, имея в виду ледовое шоу его бывшей жены Татьяны Навки, где Загитова должна выступать в августе в главной роли. Отреагировала на намерение Загитовой выйти на ринг и Татьяна Тарасова. Наставница олимпийских чемпионов заявила, что не видит ничего плохого в бое Алины, но затруднилась ответить, зачем фигуристке это нужно.
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

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