Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова

Певица Наталья Штурм эмоционально высказалась о смерти артиста. Артистка восприняла известие о смерти Юрия Шатунова очень эмоционально — она заплакала и призналась:«Я рыдаю, это очень больно. Он всегда был хороший человек, порядочный. Все через сердце воспринимал, поэтому у него и случился этот инфаркт. Все, что он чувствовал, он проносил через себя». Певица тяжело переживает уход своего коллеги и называет эту трагедию несправедливой, сообщает Телеканал «360». Юрий Шатунов скончался, не дожив до 49-го дня рождения. По данным СМИ, смерть наступила в результате обширного инфаркта.