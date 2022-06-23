Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова

Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Певица Наталья Штурм эмоционально высказалась о смерти артиста. Артистка восприняла известие о смерти Юрия Шатунова очень эмоционально — она заплакала и призналась:
«Я рыдаю, это очень больно. Он всегда был хороший человек, порядочный. Все через сердце воспринимал, поэтому у него и случился этот инфаркт. Все, что он чувствовал, он проносил через себя». Певица тяжело переживает уход своего коллеги и называет эту трагедию несправедливой, сообщает Телеканал «360». Юрий Шатунов скончался, не дожив до 49-го дня рождения. По данным СМИ, смерть наступила в результате обширного инфаркта.
# Шоу-бизнес Штурм Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Сколько Нетребко зарабатывала в России
Сколько Нетребко зарабатывала в России
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания
Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания
Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки
Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки
Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование
Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года: неблагоприятный день для общения и знакомства
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года: неблагоприятный день
Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис
Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис
Суд приговорил братчанина к 18 годам колонии за разбой и убийство
Суд приговорил братчанина к 18 годам колонии за разбой и убийство

Топ на сегодня

Где заменить стекло на iPhone
Где заменить стекло на iPhone
"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка
"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск

Еще по теме

О смерти Юрия Шатунова высказался Андрей Разин
Появились подробности состояния Шатунова перед смертью
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем