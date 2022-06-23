Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в российском регионе
Сегодня, 13:55 Вадим КарасевВозможной причиной взрыва на заправке в Свердловской области стало отсутствие заземления
Мощный взрыв произошел на газовой заправке в Талице в Свердловской области из-за отсутствии заземления АЗС. О такой возможной причине сообщает Telegram-канал Ural Mash.
58-летний клиент станции снял шланг, искра добралась до пропана, после чего произошел взрыв. Мужчина получил ожоги лица, предплечья и голени, сейчас он в больнице.
По материалам: lenta.ru