Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в российском регионе

Вадим Карасев

Возможной причиной взрыва на заправке в Свердловской области стало отсутствие заземления

Мощный взрыв произошел на газовой заправке в Талице в Свердловской области из-за отсутствии заземления АЗС. О такой возможной причине сообщает Telegram-канал Ural Mash.

58-летний клиент станции снял шланг, искра добралась до пропана, после чего произошел взрыв. Мужчина получил ожоги лица, предплечья и голени, сейчас он в больнице.