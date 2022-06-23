Николай Цискаридзе высказался о сбежавших звездах

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал свое мнение об эмиграции знаменитостей шоу-бизнеса. Народный артист России высказался об артистах, которые в сложное для нашей страны время уехали за границу.«У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время», — заявил артист. Цискаридзе, напомним, стал новым ведущим в популярном шоу Первого канала «Сегодня вечером!». Артист заменил на этой должности Максима Галкина, который сбежал в Израиль вместе со своей семьей.