Николай Цискаридзе высказался о сбежавших звездах
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Николай Цискаридзе высказался о сбежавших звездах

Николай Цискаридзе высказался о сбежавших звездах
Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал свое мнение об эмиграции знаменитостей шоу-бизнеса. Народный артист России высказался об артистах, которые в сложное для нашей страны время уехали за границу.
«У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время», — заявил артист. Цискаридзе, напомним, стал новым ведущим в популярном шоу Первого канала «Сегодня вечером!». Артист заменил на этой должности Максима Галкина, который сбежал в Израиль вместе со своей семьей.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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