Николай Цискаридзе заявил, что танцевать сложнее, чем быть ведущим
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Николай Цискаридзе заявил, что танцевать сложнее, чем быть ведущим

Николай Цискаридзе заявил, что танцевать сложнее, чем быть ведущим
Звезда балета Николай Цискаридзе признался в сложностях новой профессии. Артист балета раскрыл секреты программы «Сегодня вечером» на Первом канале. По его словам, над созданием шоу работает большая команда. Как заметил Цискаридзе, порой его спрашивают, нравится ли ему та или иная тема. Себя он назвал исполнителем. При этом заметил, что сложно ему было в 2001 году, когда он стал ведущим программы «Взгляд», сообщает «АиФ».
«Мне, человеку, который всю жизнь молчал на сцене, нужно было заговорить в прямом эфире. А сейчас было довольно просто. Другое дело, что иногда бывают легкие собеседники, а иногда —  сложные. И от этого общения устаешь больше. На самом деле после балета никакая работа не является сложной», — заметил Цискаридзе.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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