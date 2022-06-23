"Новые люди" готовят предложения правительству по поддержке кинотеатров
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"Новые люди" готовят предложения правительству по поддержке кинотеатров

"Новые люди" готовят предложения правительству по поддержке кинотеатров

Депутаты партии "Новые люди" готовят предложения правительству РФ о поддержке российских кинотеатров, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков по итогам заседания рабочей группы по вопросам текущей ситуации в российском кинопрокате и мерах его поддержки.

По словам Даванкова, российские кинотеатры находятся в кризисе на фоне отмены показов иностранных фильмов. Отечественные фильмы, в которые вкладывается много денег, окажутся на экранах только через несколько лет.


"Очень много денег выделено на развитие нашего российского кино, но пока производство разгонится до необходимых объемов… У нас кино интересное, но оно будет только через два года. Кинотеатры заглавными буквами говорят нам, что к тому времени просто негде будет показывать это кино», — сказал парламентарий.

Даванков отметил, что эксперты предложили ряд дельных мер, которые помогут кинотеатрам пережить трудности. В частности, с правительством будет обсуждаться предложение депутата Госдумы Елены Драпеко (СРЗП) о снижении НДС для кинотеатров, в которых зрители могут перекусить или купить сувениры, добавил он.

Также правительству будет предложено перераспределить деньги, которые направлены на строительство новых кинотеатров.

"Сейчас действительно кризис у кинотеатров. Может быть не надо строить новые сейчас, а поддержать как раз старые. Это не повышает нагрузку на бюджет. Эти деньги уже запланированы, будем тоже говорить об этом с правительством в ближайшее время", — сказал парламентарий.

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По материалам: uposters.ru

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