О смерти Юрия Шатунова высказался Андрей Разин

Певец Юрий Шатунов не успел доехать до больницы. Именно Андрей Разин стал крестным отцом в музыке для Юрия Шатунова: много лет назад он приметил яркого детдомовского мальчика и сделал его солистом группы «Ласковый май». У коллег были странные и запутанные отношения, которые не каждый мог понять. Сотрудничавшие, а потом и дружившие долгие годы Разин и Шатунов в последние годы превратились в ярых неприятелей. Продюсер судился с певцом из-за творческого наследия «Ласкового мая», не желая, чтобы тот исполнял золотые хиты коллектива: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многие другие. Многие сейчас обвиняют Андрея Александровича в смерти любимца и кумира миллионов.Разин в этой ситуации не стал молчать. Он опубликовал трогательный пост, в котором признался, что не может поверить в смерть близкого человека, с которым у него были непростые отношения. «Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь». К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры. Царствие ему Небесное», — написал Андрей. Под постом не так много комментариев, большинство подписчиков выражает соболезнования, но есть и те, кто негодует по поводу того, что Разин давил на Шатунова судами. Стали ли стрессы и переживания причиной ухудшения самочувствия певца, доподлинно неизвестно. Факты говорят лишь о том, что Юрию стало плохо вчера вечером во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Товарищи отвезли его в районную больницу, а после перевезли в более крупную клинику, где он и скончался от обширного инфаркта.