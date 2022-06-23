Ольга Бузова призналась, что сохранила тату в честь бывшего
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Ольга Бузова призналась, что сохранила тату в честь бывшего

Ольга Бузова призналась, что сохранила тату в честь бывшего
Певица и телеведущая Ольга Бузова не хочет забывать бывшую любовь. Ведущая шоу «Звезды в Африке» была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Их расставание сопровождалось взаимными обидами. Ольга жаловалась на измены избранника, она была вынуждена отдать подаренный им автомобиль. Артистка часто пытается уколоть экс-возлюбленного, но о некоторых моментах совместной жизни продолжает вспоминать с нежностью. Находясь в браке, Бузова успела сделать романтическое тату на запястье с инициалами своего имени и имени мужа. Ольга хранит его и не собирается сводить. «Рисунки на теле – часть моей жизни. Я их не стесняюсь! Это было. Почему я должна удалять их... Это память о большой и сильной любви... просто ушедшей», — пояснила Ольга.
Исполнительница хита «Мало половин» после развода пережила два неудачных романа. Телеведущая встречалась с победителем проекта «Замуж за Бузову» сыроваром Денисом Лебедевым, но отношения завершились вскоре после съемок. Бузова также была в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Ольга не теряет надежды обрести личное счастье и родить ребенка.  Бывшая ведущая «Дома-2» заявила, что не собирается прибегать к услугам суррогатной матери. «Я полностью здорова и хочу стать мамой.  Поэтому хотела бы выносить и родить малыша самостоятельно, не прибегая к этой услуге.  Но, уважаю выбор каждого, кто решился на это. Просто у меня другой путь. Я еще верю», — подчеркнула Бузова. У певицы уже есть подходящий кандидат. Ольга призналась, что испытывает симпатию к британскому актеру Джерарду Батлеру. Интернет-звезда намекнула, что могла бы построить с ним счастливую совместную жизнь. «Он прекрасен! И холост... насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте мне ссылочку на меня. Я обещаю, что ему уж я отвечу в директ», — добавила Ольга.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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