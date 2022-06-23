Особенная дочь Светланы Зейналовой устраивает истерики

Ведущая Светлана Зейналова рассказала о проблемах с дочерью. Телеведущая героически в одиночку воспитывает дочку с особенностями в развитии. Правда, последнее время ей стало гораздо сложнее общаться с 13-летней Александрой. По словам телезвезды, у подростка с аутизмом случился заметный откат по навыкам и умениям. Ведущая Первого канала говорит, что ситуация дома стала резко ухудшаться, когда у девочки начали бушевать гормоны. Она стала отказываться учиться и убираться в комнате, не хочет садиться на диету. Сейчас она весит на 10 килограммов больше матери и это в каком-то смысле дает ей преимущество во время разборок с матерью.«Она выше меня на 2 см, тяжелее на 10 кило и сильнее раза в три! Запросто выталкивает из комнаты и захлопывает дверь перед моим носом: начался переходный возраст, дай Бог мне терпения! На все теперь есть своё мнение, спорит и топает ногой по любому поводу, учиться не хочет, убираться не хочет… хочет лежать с айпедом и слушать корейскую музыку!», — жалуется Светлана. Зейналова говорит, что не понимает, как родители справляются с трудным периодом в жизни подростков. «Как пройти это и не поссориться навсегда?» — переживает ведущая. Помимо проблем старшей дочери ведущей надо еще заниматься вопросами воспитания младшей. В 2018 году она родила вторую дочку — Веронику от маркетолога Дмитрия, за которого она собиралась выйти замуж. Через два года после родов Зейналова ушла от отца своего младшего ребенка и осталась одна с двумя маленькими детьми.