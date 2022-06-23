Овнам ограничить общение, Козерогам приготовиться к удачной дороге: гороскоп на 23 июня 2022 года для всех знаков зодиака

23 июня 2022 года будет проходить в фазе убывающей Луны, которая войдет в знак Овна. Это время повышенной активности, импульсивности и даже некоторой агрессивности, ведущей к конфликтам и опрометчивым поступкам. Всем знакам зодиака рекомендуется в этот день контролировать свои эмоции и отложить дела, которые требуют сосредоточенности и принятия важных решений.

Овен





Энергичным и «взрывоопасным» Овнам в этот день рекомендуется ограничить любое общение и заняться делами, требующими уединения. Можно сосредоточиться на каких-то профессиональных задачах, финансовых вопросах или составлении планов на ближайшее время.

Телец





Стремление к совершенству в профессиональной сфере может негативно отразиться на взаимоотношениях с коллегами, друзьями или близкими людьми. Постарайтесь в этот день контролировать свои эмоции и избегать конфликтов. Сосредоточьтесь на своей цели и планомерно решайте текущие задачи.

Близнецы





Неожиданное известие может застать Близнецов врасплох. Помните, что в ваших силах развернуть ситуацию в нужное русло. Действуйте решительно, но поступательно, обдумывая каждый свой шаг. Благоприятный результат не заставит себя долго ждать.

Рак





Сложный и противоречивый день ожидается у Раков. Вам придется проявить выдержку и в чем-то пойти на компромисс. Не отказывайтесь от дружеской поддержки, с благодарностью выслушивайте советы близких людей. Благоприятное время, чтобы заняться домашними делами и обустройством быта.

Лев





Львам желательно посвятить этот день анализу ситуации и работе над своими ошибками. Любое начатое дело лучше довести до конца, но не следует торопиться принимать важные решения. Возможно, для этого будет более благоприятное время.

Дева





Ситуация в этот день будет разворачиваться не в пользу Девы, но следует проявить выдержку и не вступать в борьбу с окружающими. Лучше прожить этот день в уединении, занимаясь каким-то творчеством. Вечером можно отдохнуть, устроив ужин при свечах с близким человеком.

Весы





У Весов благоприятное время для любой общественной или коллективной работы. Интуиция будет безошибочно подсказывать верный путь, но в некоторых ситуациях придется сдерживать свои эмоции и прислушиваться к мнению окружающих людей. Не торопите события, все должно идти своим чередом.

Скорпион





У Скорпиона благоприятный день для встреч, переговоров и решения сложных коллективных задач. Вы можете укрепить свой авторитет в глазах окружающих и потешить свои профессиональные амбиции. Будьте уверены в своих силах и прислушивайтесь к своей интуиции.

Стрелец





День, когда получение новой информации может изменить ход дела, которым вы занимаетесь. Нужно быть готовым к тому, что придется менять свои планы и пересматривать принятую стратегию. Вечером можно расслабиться и провести вечер с друзьями или за семейным ужином.

Козерог





Козерогам в этот день выпадает удачная дорога. Это может быть дальняя командировка, поездка по личным или служебных делам, начало интересного путешествия. В любом случае звезды к вам благосклонны, но без необходимости не следует рисковать. Особенно будьте внимательны за рулем.

Водолей





Водолеям сопутствует удача в профессиональной и финансовой сферах. Возможно, сегодня вас ждет новое интересное предложение, от которого не следует отказываться. Даже если задача покажется вам сложной, старайтесь сохранять спокойствие, оптимизм и уверенность в себе. Ваша целеустремленность станет залогом любого успеха.

Рыбы





Рыбам предстоит непростой день, требующий умения входить в положение другого человека. Постарайтесь проявить сдержанность и рассудительность, не делайте поспешные выводы и не принимайте скоропалительные решения. Возможно, завтра вы посмотрите на ситуацию другими глазами.