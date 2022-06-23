Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
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Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами

Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Звезда «Мажора», Павел Прилучный и Зепюр Брутян провели вечер с дикими животными на Маврикии. Павел Прилучный является известным актером. Он уже много лет снимается в кино. Многие знают его благодаря картине «Мажор», в которой актер сыграл главную роль. Также длительное время он состоял в браке с Агатой Муцениеце. Их считали одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что в 2020 году они развелись. Теперь Агата сама растит дочку и сына, но не запрещает бывшему мужу участвовать в их воспитании. Прилучный последние полтора года жил с Мирославой Карпович, но не так давно он неожиданно уехал отдыхать на Маврикий с Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке». Они демонстрировали нежные чувства, подогревая слухи о романе. Были ли их свидания лишь частью съемок таинственного проекта или между актерами завязались романтические отношения, доподлинно неизвестно. Теперь Зепюр поделилась кадрами, на которых они вдвоем отправились на прогулку со львами. Павел смог даже потрогать диких животных. А его спутница нарядилась в белое летнее платье. Они держались рядом друг с другом. «Счастливые минуты грации и красоты дикой природы. Сегодня хочу поделиться нашей прогулкой со львами. Какие мы испытали эмоции — словами не передать. Сумасшедшие были 2 недели на острове и очень увлекательные. Надо понимать, что мир слишком прекрасен, чтобы тратить время на грусть или злость, когда можно наслаждаться тем, что предлагает нам жизнь», — написала актриса. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Павел гармонично смотрится с Брутян. К слову, после этой рабочей поездки они снова уехали, но уже в настоящий отпуск. С собой в Турцию Прилучный также взял детей.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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