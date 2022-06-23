Переход Венеры в Знак Близнецов 23 июня 2022 года: что принесет нам это событие
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Переход Венеры в Знак Близнецов 23 июня 2022 года: что принесет нам это событие

Переход Венеры в Знак Близнецов 23 июня 2022 года: что принесет нам это событие

23 июня произойдет переход Венеры в Знак Близнецов. Это немного снизит активность планеты, а также изменит характер её влияния на нас с вами. При этом он точно останется позитивным.


Переход произойдет 23 июня, а пробудет в Близнецах Венера аж до 17 июля. За эти три недели у нас будет много сил и энергии. Старайтесь по максимуму использовать все свои возможности в этот период. Самое время начать пользоваться советами и практиками для раскрытия внутреннего потенциала.

Повышение энергетики

Венера сделает так, что у многих из нас наконец-таки появятся силы для преодоления различного рода препятствий, которые мешали нам развиваться долгое время. Это то самое время, когда многие люди почувствуют мощный прилив сил и энергии.

Венера придаст нам сил, даст терпение и укрепит силу воли, а это очень важно, так как грядут неблагоприятные астрологические события типа начата ретроградного Нептуна 28 июня.

Помощь в создании крепкой любви


Венера — планета, которая покровительствует влюбленным. Если у вас давно есть вторая половинка или вы только что ее нашли, Венера поможет укрепить отношения. Для того, чтобы у вас всё получилось, необходимо быть открытыми друг с другом. Важно делиться впечатлениями, эмоциями и чувствами.

Если вы пока одиноки, вам стоит начать проявлять активность, чтобы чаще знакомиться. Романтика, флирт, свидания — всё это будет как нельзя кстати с 23 июня по 17 июля.

Избавление от усталости и уныния

Венера поможет побороть апатию, сонливость, депрессию, уныние. Если вы чувствуете сейчас себя не самым лучшим образом, то Венера это исправит. Важно лишь начать прислушиваться к своему телу. Если тянет на природу, сходите. Если хочется остаться в уединении на пару дней, закройтесь дома и посмотрите кино, почитайте книгу. Венера дает нам свободу в плане проведения досуга.

Удача ждет красноречивых людей

Близнецы — Знак общения и коммуникации. Все те, у кого хорошо подвешен язык, смогут добиться наилучших результатов в работе, любви, делах. Если вы хотите, чтобы к вам «прилипла» удача, старайтесь нести в этот мир добро, позитив. Шутите, общайтесь на различные темы и больше улыбайтесь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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