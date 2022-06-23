Плюсы и минусы характера людей, рожденных в пятницу

Вадим Карасев

Все мы являемся уникальными личностями, но порой можно проследить какие-то схожие черты в характере у тех, кто был рожден в один и тот же день недели. Эксперты рассказали все о плюсах и минусах тех, кто появился на свет в пятницу.

В пятницу миром правит энергетика Венеры, поэтому характер людей, которые рождают в пятницу, напрямую зависит от этой планеты. Забегая немного наперед, стоит отметить, что такие люди весьма креативны. Они ценят красоту и во главе всему ставят любовь.

Плюсы характера рожденных в пятницу

Высокий уровень эмпатии. Эмпатия — это умение чувствовать чужие эмоции и настроение. Если вы родились в пятницу, у вас с высокой вероятностью эмпатия является очень развитой. Это дает очень много плюсов: проницательность, умение слушать, усмение ставить себя на место другого человека. С такими личностями очень приятно вести диалог, дружить, строить отношения. Они практически никогда не делают другим больно.

Они полны вдохновения. Этим вдохновением и мотивацией они делятся с другими людьми. Рядом с ними хочется творить, заниматься креативом. Если у вас в знакомых или друзьях есть те, кто пришел в этот мир в пятницу, держитесь за них обеими руками.

Они крайне дипломатичны. Если есть какие-то несостыковки, то эти люди быстро с ними справляются, находя компромиссы за считанные минуты или даже секунды. Они редко спорят, не доказывают никому того, в чем сами не уверены, а самое главное — они не пытаются манипулировать окружающими.

Минусы характера рожденных в пятницу

Эти люди имеют массу вредных привычек. Согласно наблюдениям, такие люди часто переедают, балуют себя сладостями, курят, налегают на спиртное, играют в азартные игры. Их крайне сложно оттащить от таких пагубных и разрушительных занятий.

Они редко бывают скромными. Если они добились чего-то в жизни, то об этом должны узнать все вокруг. Исследования показывают, что рожденные в пятницу чаще других активно ведут социальные сети и охотятся за лайками и положительными комментариями.

У этих людей редко есть план «Б», поэтому с ними часто приходится вести дела как на иголках. Если происходит что-то плохое, они не впадают в панику, но тратят очень много внутренних ресурсов и времени на то, чтобы исправить положение. Они не предусмотрительны и беспечны, поэтому на них редко можно положиться.