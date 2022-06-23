Подробности смерти Юрия Шатунова

Сегодня поклонников Юрия Шатунова шокировали новостью о скоропостижной кончине звезды. Исполнитель скончался от обширного инфаркта, причем ничего не предвещало беды – артист чувствовал себя хорошо и планировал 2 больших гастрольных тура по России.

Изначально подробностей смерти Юрия в сети не было, но в течение дня стали появляться все новые и новые детали. В сети появилось видео последних минут жизни Шатунова, которые записала камера машины скорой помощи.

Как выяснилось позже, Юрий отдыхал в Подмосковье в компании своего директора Аркадия Кудряшова и других товарищей. К вечеру 48-летнему музыканту стало плохо, он жаловался, что «что-то печет в груди», и его решили отвезти в больницу.





По пути Юрий из легкового авто пересел в скорую, которая ехала навстречу по вызову. Там Юрий успел сообщить врачам, что у него острая боль в груди. Практически сразу же его сердце остановилось. Врачам скорой удалось в полевых условиях реанимировать пациента, но довезти его до больницы не успели. Он скончался у входа в Домодедовскую клинику. Время смерти – 00:20, причина – трансмуральный инфаркт миокарда (тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, когда поражаются все ткани сердцы).

Последнее видео записала камера скорой, как раз в тот момент, когда Юрия пересаживали из личного автомобиля. На кадрах видно, что Шатунов еле держится на ногах – он буквально повис на шее у друга и не может ступить даже шага без посторонней помощи. Его ведут под обе руки, а потом сажают в скорую. Через 20 минут звезды 90-х не стало.





У Юрия осталась супруга, с которой он прожил вместе почти 20 лет, и двое детей – 15-летний Дэннис и 9-летняя Эстелла. Семья проживала в Германии, поэтому страшное известие о гибели близкого человека застало родных в другой стране.Они вылетели в Москву при первой возможности.

Родные ждали Юрия домой в скором времени, но не дождались. Вместо этого им самим в срочном порядке пришлось вылетать в Россию, но уже по крайне печальному поводу. Вся семья находится в глубоком горе, они не верят в происходящее.





Пока дата прощания неизвестна, как и место захоронения. Но Юрия точно предадут земле в Москве, скорее всего, на Троекуровском кладбище. Очевидно, супруга не возражает, понимая, что в России ее мужа знают, любят и уважают.

Напомним, что Юрий никогда не жаловался на здоровье, но последнее время он сильно нервничал из-за судов с экс-продюсером Андреем Разиным. Только неделю назад суд определил, что Шатунов имеет право исполнять песни группы «Ласковый май». Артист был рад тому, что смог доказать свою правоту.