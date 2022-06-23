Появились подробности состояния Шатунова перед смертью

Вадим Карасев

Остановку сердца у Юрия Шатунова зафиксировали в приемном отделении больницы

Стали известны подробности состояния российского певца Юрия Шатунова перед смертью. Их сообщил источник «Ленты.ру» в медицинских кругах.

22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы. Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации.

Ранее стало известно о смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.