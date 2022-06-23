Появились подтверждения, что Алла Пугачева решила вернуться в Россию

Певица Алла Пугачева собирается вернутся на родину. Артистка впервые так надолго уехала из родного дома. Еще в конце февраля народная артистка срочно сбежала с детьми в Израиль. Сначала предполагалось, что отпуск Примадонны продлится пару недель, но потом стало очевидно — её путешествие сильно затянется. Не так давно Пугачева дала единственный комментарий о своих планах на возвращение в Россию. Она заверила, что уже к осени её семья вернется в родной подмосковный замок. Но обещание Аллы Борисовны не вызвало у поклонников доверия. Возможно, она это сказала для того, чтобы снизить градус травли в адрес её семьи? Не секрет, что Пугачеву за отъезд критиковали даже её близкие друзья. Однако на днях Игорь Гуляев подтвердил, что Примадонна действительно собирается прилететь обратно к началу учебного года её детей. Певица держит любимого дизайнера в курсе своих планов на ближайшие месяцы.«Они приедут в сентябре, и детки пойдут в школу», — заверил Гуляев. Это заявление он сделал во время специального показа костюмов, созданных для фильма «Красная Шапочка». Кстати, на это же мероприятие пришла и Елена Воробей, которая недавно виделась с семьей Пугачевой. Как выяснилось, артистка ненадолго приезжала в Израиль, где встретилась с мужем Аллы Борисовны. «Мы ходили вместе ужинать. У них все замечательно», — сказала Воробей «МК». Напомним, что накануне выяснилось, где находится старшая дочь Пугачевой. Кристина Орбакайте тоже уехала из России. Сначала она прилетела в Штаты, а потом вместе с дочкой Клавдией отправилась во Францию. Там она встретилась со своим младшим сыном Дени Байсаровым.