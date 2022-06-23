Последнее интервью Пьера Нарцисса о Фадееве, шоу «Голос», «Фабрике звезд» и лечении в больнице
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Последнее интервью Пьера Нарцисса о Фадееве, шоу «Голос», «Фабрике звезд» и лечении в больнице

Последнее интервью Пьера Нарцисса о Фадееве, шоу «Голос», «Фабрике звезд» и лечении в больнице

Выпускник «Фабрики звезд», шоколадный заяц России, шоумен, спортсмен… Все эти эпитеты о Пьере Нарциссе, который умер на операционном столе в московской больнице. Еще недавно он строил планы, выступал и давал интервью.


Звезды российского шоу-бизнеса в шоке и не могут поверить в то, что скончался их молодой коллега — Пьеру Нарциссу было всего 45 лет. У музыканта было много планов, идей и нереализованных проектов. До последних дней он выступал на публике, один из последних концертов дал в Ярославле, где журналисты сумели с ним пообщаться.

Уже тогда, 10 июня, Пьер выглядел изможденным и уставшим, так как чувствовал себя неважно. Он признался, что проходит курс восстановления и перед концертом побывал в клинике. «Я лечился в дороге, эту неделю аллергия на цветение. Вчера — в больницу, сегодня в 9 утра делал укол. Ну все нормально, слава Богу. Настроение боевое», — успокаивал певец.

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А вот про скандалы и личную жизнь артист говорить не любил. Ходили слухи, что у него были проблемы с алкоголем, а также он несколько раз громко расставался с супругой, но затем сходился. Несмотря на всю шумиху, Пьер не спешил выносить сор из избы. «Вы знаете, у меня такое в жизни: самое главное, чтобы ты меня не трогал. Хочешь, говори плохие слова, но не трогай меня, моего ребенка, моих друзей. Потому что если я иду в компании, то могу быть очень спокойным, но если кого-то из моей тусовки тронут, стану агрессивным. Даже спрашивать не буду», — объяснил музыкант.

Нарцисс стал одним из первых выпускников музыкального реалити-шоу. Его участие в «Фабрике звезд» помнит вся страна. «Потому что мы были первыми, мы были лучше. А все остальное — пфф... Возьмите «Голос» на Первом канале. Помните, кто выиграл первый, второй, третий, четвертый? Нет. Даже я не помню. Есть такие проекты: смотришь — интересно, а нет проекта — нет участников. Люди обратно уезжают работать. Кто-то в караоке, а кто-то в офис. Нет трамплина», — объяснял свой успех Нарцисс.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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