Последние новости Донбасса: окружение ВСУ в агломерации Лисичанск-Северодонецк

Вадим Карасев

Союзные подразделения ЛНР и РФ взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, в результате чего 5–7 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения", – написал представитель донбасской республики.

В среду офицер вооружённых сил ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что армия республики при поддержке ВС РФ подошла к Лисичанску настолько близко, что за событиями в населенном пункте можно наблюдать и без специальной оптики. Марочко рассказал, что силы противника уже взяты в оперативное окружение. В данный момент командование ЛНР принимает решение, насколько целесообразным будет физическое окружение Лисичанска. Подполковник сил ЛНР подчеркнул, что оперативное окружение изматывает украинских солдат не меньше.

Карта прорыва к окраинам Лисичанска

О взятии дороги Северск – Лисичанск под контроль также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.



"Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил", – рассказал собеседник информагентства.

The Telegraph: Россия "тактически" побеждает в Северодонецке и Лисичанске

Союзные войска России и ЛНР близки к захвату Северодонецка и Лисичанска. Об этом в среду сообщила британская газета The Telegraph. По мнению автора публикации, о грядущем взятии под контроль данных городов говорят поражения ВСУ возле населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости к Северодонецку и Лисичанску.

Так, более 1,3 тыс. боевиков ВСУ и иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, попали в окружение возле населенных пунктов Горское и Золотое к югу от Лисичанска. Кроме того, союзные подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России за последние несколько суток добились заметных успехов в Попаснянском районе.

Потеря Северодонецка и Лисичанска, по словам автора материала, станет "явной неудачей" для ВСУ. Эксперты The Telegraph предполагают, однако, что российская армия всё ещё может столкнуться с затяжными боями в крупных городах Северодонецкого района ЛНР.

Карта котла под Лисичанском на Донбассе

Как утверждает военный обозреватель и полковник в отставке Геннадий Алехин, для начала Вооруженные силы России должны в ближайшие недели зачистить Северодонецк, и только после этого армию РФ перебросят к Лисичанску по нескольким направлениям. Затем, по словам Алехина, город возьмут в плотное кольцо.

Единственным затруднением для сил РФ и ЛНР может быть удачное для ВСУ расположение Лисичанска – на возвышении, что крайне удобно для украинских артиллеристов.

Потери украинской армии за последнюю неделю

Военный корреспондент Юрий Котёнок в своём Telegram-канале опубликовал информацию Минобороны РФ о потерях ВСУ.

В разгромленном под Мирной Долиной (ЛНР) 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ за 2 дня в боях погибло порядка 150 солдат, ранены около 450 бойцов, в то время как младший командный состав формирования бросил подчиненных и дезертировал.

Что касается бахмутского направления в ДНР, в составе 30-й механизированной бригады ВСУ у села Клиновое в результате огневого поражения ВС РФ осталось менее 50% личного состава. Кроме того ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы с тяжелыми ранениями.

Фото украинских военных, сдавшихся в плен под Лисичанском

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины на одном только северодонецком направлении донбасского фронта теряют до 300 человек в день.



Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины составляют от 100 до 200 солдат убитыми, что прежде всего обусловлено неравными военными возможностями Москвы и Киева. Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, в свою очередь, что ВСУ ежедневно теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. Общую ситуацию на фронте он охарактеризовал как тяжелую.

Последние новости о котле возле Лисичанска

Военный обозреватель Борис Рожин в своём Telegram-канале раскрыл подробности по потенциальному заключению в котёл украинской группировки в Северске и Лисичанске.

"[Под контролем ВСУ] остаётся дорога через Северск. Физически она не перерезана, но [артиллерией] в районе Северска ее накрывали и ранее. После выхода к Волчеяровки появилась возможность напрямую простреливать дорогу на Лисичанск, ввиду чего обе основные дороги снабжения Северодонецкой группировки более небезопасны. Это пока и имеют ввиду, когда говорят об оперативном окружении", – объяснил Рожин.

Свежая карта спецоперации в Донбассе

Ранее Рожин говорил, что трасса Артемовск—Лисичанск фактически заблокирована для вооруженных формирований ВСУ. Основное снабжение подразделений украинской армии все еще идет по трассе Артемовск—Северск—Лисичанск, хотя по ней также наносятся удары российской артиллерии. Таким образом, значение дороги Артемовск—Северск—Лисичанск для украинской армии многократно выросло: теперь удержание Северска для ВСУ является жизненно важным. В противном случае солдаты украинских вооруженных сил не смогут отступить из Лисичанско-Северодонецкой агломерации, в которой ведутся боевые действия.