Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных

Вадим Карасев

Более 1,3 тыс. боевиков ВСУ и иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, попали в окружение возле населенных пунктов Горское и Золотое к югу от Лисичанска. Об этом сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников", - рассказал представитель Луганской Народной Республики.

Подполковник армии ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что "такое понятие, как котел, уже применимо к группировке украинских войск, которая находится в Горском и Золотом". По словам военного, союзные подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России за последние несколько суток добились заметных успехов в Попаснянском районе.

"Был занят ряд населенных пунктов, был выбит противник, и сейчас эта местность практически зачищается", - резюмировал он.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник дополнил информацию ТАСС, подчеркнув, что котел возле Горского и Золотого формировался союзной армией в течение несколько недель.

"Сейчас выход на севере уже находится под плотным контролем союзных войск. Наши войска уже продвинулись дальше в сторону пригорода Лисичанска", - рассказал дипломат.

Источник агентства, близкий к вооруженным силам ЛНР, добавил, что "все коммуникации, через которые ВСУ могут получать боеприпасы", находятся под оперативным контролем.

Карта котла под Лисичанском, в который попали тысячи украинских военных

Ранее военный корреспондент Борис Рожин отметил, что в данный момент трасса Артемовск—Лисичанск фактически заблокирована для вооруженных формирований ВСУ. Основное снабжение подразделений украинской армии все еще идет по трассе Артемовск—Северск—Лисичанск, хотя по ней также наносятся удары российской артиллерии. Таким образом, значение дороги Артемовск—Северск—Лисичанск для украинской армии многократно выросло: теперь удержание Северска для ВСУ является жизненно важным. В противном случае солдаты украинских вооруженных сил не смогут отступить из Лисичанско-Северодонецкой агломерации, в которой сейчас ведутся боевые действия.

Вооруженные силы РФ и ЛНР подошли вплотную к Лисичанску

Подразделения вооруженных сил ЛНР контролируют ситуацию в Лисичанске, одном из крупнейших городов ЛНР. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР в эфире Первого канала.

Представитель донбасской республики подчеркнул, что армия ЛНР при поддержке ВС РФ подошла к Лисичанску настолько близко, что за событиями в населенном пункте можно наблюдать и без специальной оптики. Марочко рассказал, силы противника взяты в оперативное окружение. В данный момент командование ЛНР принимает решение, насколько целесообразным будет физическое окружение Лисичанска. Подполковник сил ЛНР подчеркнул, что оперативное окружение изматывает украинских солдат не меньше.

В середине июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Лисичанск будут штурмовать одновременно с Северском Бахмутского района ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Основной штурм Лисичанска, скорее всего, будет происходить вместе со штурмом Северска, чтобы не дать уйти из образующегося котла-"треугольника" в сторону Славянска никому. Это вопрос достаточно короткого времени", — отметил он.

Карта спецоперации на Донбассе

Военный эксперт назвал условие штурма Лисичанска

Полковник запаса и военный аналитик Геннадий Алехин рассказал журналистам, при каких условиях союзные силы начнут окончательный штурм Лисичанска. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Как утверждает обозреватель, для начала Вооруженные силы России должны зачистить Северодонецк, и только после этого армию РФ перебросят к Лисичанску по нескольким направлениям. Затем, по словам Алехина, город возьмут в плотное кольцо.

"Когда будет полностью зачищен Северодонецк, когда будут подтянуты основные силы к Лисичанску с нескольких направлений, когда будет не только оперативное окружение, а плотное кольцо. Только тогда мы можем говорить о том, как будут развиваться боевые действия в Лисичанске", – спрогнозировал эксперт.

Единственным затруднением для сил РФ и ЛНР может быть удачное для ВСУ расположение Лисичанска – на возвышении, что крайне удобно для украинских артиллеристов.

Потери украинской армии до 300 человек в день под Северодонецком

Вооруженные силы Украины на одном только северодонецком направлении донбасского фронта теряют до 300 человек в день. В скором времени подразделения из Чеченской республики и ЛНР полностью завершат взятие под контроль прилегающих к городу населенных пунктов. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Левее Северодонецка было четыре населенных пункта, которые мы должны были очистить, это Метелкино - оно уже полностью очищено, сейчас Сиротино, Вороново - тоже очищаются, блокируются. Каждый день только на нашем участке фронта противник теряет около 300 человек в общей сложности", - сообщил он.

Помощник главы ЧР также обратил внимание на то, что территорию химического комбината "Азот" в промышленной зоне Северодонецка малыми группами покидают остававшиеся там мирные граждане.

"С территории завод "Азот" потихоньку, маленькими группами граждане выходят, но общая масса еще находится там. Территория завода не представляет никакой проблемы. Самое главное, чтобы мы оттуда могли вывести мирных граждан. Мы в ближайшее время сможем констатировать факт, что и завод, и сама промзона освобождены, и освобождены три населенных пункта, которые еще остались у нас с левой стороны, да и Лисичанск тоже не за горами", - констатировал командир спецподразделения "Ахмат".

Свое выступление Алаудинов закончил словами о том, что российская армия не только не отступает на северодонецком направлении, но и "планирует скоро быть в Киеве".

Карта боев под Херсоном

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины составляют от 100 до 200 солдат убитыми, а большие потери украинской армии прежде всего обусловлены неравными военными возможностями Москвы и Киева. С начала спецоперации Украина потеряла не меньше 10 тысяч военнослужащих.

Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, в свою очередь, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. Общую ситуацию на фронте он охарактеризовал как тяжелую.