Последствия удара ВСУ по буровым в Черном море: на Румынию надвигается экологическая катастрофа

Вадим Карасев

Удар, который ВСУ нанесли по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", привел к крупному разливу нефти в Черном море. Так, площадь нефтяного пятна составляет около 9 квадратных километров, и оно дрейфует в сторону побережья Румынии.

Так, известный эколог Георгий Каваносян назвал украинскую атаку по буровым вышкам "экологическим терроризмом" и призвал все страны черноморского региона как можно быстрее подать коллективный иск в Международный трибунал ООН по морскому праву.

"Это государственный экологический терроризм, и он должен быть немедленно пресечен. Буровые платформы никогда нельзя делать целью в любом вооруженном конфликте, так же как и космические спутники. Потому что в последнем случае мы потеряем околоземные орбиты на долгие десятилетия из-за космического мусора, а если подрывать буровые установки — потеряем на долгие годы целые акватории", – рассказал Каваносян.

Разлив нефти в Черном море после удара ВСУ по вышке

Каваносян также напомнил о крупнейшей экологической катастрофе на буровой платформе Deepwater Horizon, которая случилась в 2010 году в Мексиканском заливе. Тогда из-за аварии произошел самоизлив нефти из разрушенной скважины, и 5 миллионов баррелей попали в окружающую среду. В результате катастрофы были потеряны две трети всех пляжей залива, треть рыболовного промысла, серьезнейшим образом пострадало биоразнообразие.

В Крыму рассказали о возможных жертвах ударов Украины

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что в результате украинской атаки на буровые платформы "Черноморнефтегаза", вероятно, есть погибшие.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", — сообщил чиновник в Telegram.

Как утверждают источники ТАСС в службах спасения, по состоянию на 23 июня пропавшими без вести числятся семь человек. Сообщается, что троих раненых на вертолетах доставили в больницу скорой помощи Симферополя №6.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала в интервью РИА Новости, что операция по спасению пострадавших продолжалась всю ночь. Пожар на пострадавшей платформе не стихал долгое время, а огонь перекинулся к скважине. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что с платформ эвакуировали 94 человека, а на охране объекта останутся 15 военнослужащих.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что власти республики уже в ближайшее время подсчитают ущерб от украинской атаки.

"В ближайшее время мы об этом [о точном ущербе] будем знать и примем соответствующие меры. Исполнительная власть в лице губернатора делает все возможное для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который был нанесен со стороны Украины. Я точно уверен, что наши вышки будут восстановлены и продолжат свою работу. Мы примем ряд мер, которые позволят обезопасить в будущем и не допустить подобных эксцессов", – заверил Шеремет.

Фото пожара на буровой вышке "Черноморнефтегаза" со спутника

Предприятие "Черноморнефтегаз" национализировали крымские власти в марте 2014-го. Оно специализируется на добыче нефти и газа на территории полуострова, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Утром 20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам крымского предприятия.