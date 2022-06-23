Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
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Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Картина, написанная известным британским художником-портретистом Джейми Коретом, была заказана в 2021 году Королевским портретным фондом графства Кембриджшир, принадлежащим Кембриджскому общественному фонду, в качестве подарка Кембриджширу. Портрет экспонируется в Музее Фицуильяма при Кембриджском университете.

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На картине Кейт Миддлтон изображена в изумрудном платье The Vampire's Wife стоимостью 1 595 фунтов стерлингов (1 955 долларов), которое она надевала во время своего визита в Дублин в марте 2020 года. Образ дополнили атласные туфли Manolo Blahnik стоимостью 875 фунтов стерлингов (1 072 доллара). Принц Уильям изображен в темном костюме и синем галстуке.

Сами герцоги Кембриджские сегодня посетили Музей Фицуильяма во время своего визита в Кембриджшир по случаю празднования дня рождения графства. После того, как принц Уильям увидел картину, он отметил, что "она довольно большая", и добавил, что это "потрясающе".

Это сюрреалистичный и необыкновенный опыт: моя картина с изображением герцога и герцогини Кембриджских представлена сегодня в Музее Фицуильяма в Кембридже. То, что меня выбрали для написания этой картины, — самая необычайная привилегия в моей жизни, — написал художник Джейми Корет в инстаграме*.



Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Кембриджшир

В Музее Фицуильяма портрет будет находиться три года, после чего будет перемещен в другие галереи Великобритании.

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Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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