Президент Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
Сегодня, 02:40 Вадим Карасев
Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС стать участниками Восточного экономического форума.
"Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Президент России также выразил уверенность, что работа делового форума БРИКС будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей стран "пятерки".
По материалам: uposters.ru