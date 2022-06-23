Президент Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС стать участниками Восточного экономического форума.

"Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Президент России также выразил уверенность, что работа делового форума БРИКС будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей стран "пятерки".