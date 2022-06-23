Президент Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
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Президент Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум

Президент Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС стать участниками Восточного экономического форума.

"Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.


Президент России также выразил уверенность, что работа делового форума БРИКС будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей стран "пятерки".

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По материалам: uposters.ru

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