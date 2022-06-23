Пригожин высказался о смерти Шатунова
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Пригожин высказался о смерти Шатунова

Пригожин высказался о смерти ШатуноваПродюсер Иосиф Пригожин заявил, что с Юрием Шатуновым ушла целая эпоха

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает KP.RU.

Шоумен заявил, что случившееся напоминает о хрупкости жизни и шокирует, а также выразил соболезнования близким певца. Он считает, что с Шатуновым ушла целая эпоха.

«Это эпоха времени. 34 года парень был востребован, не замешан в каких-то громких скандалах. Те, которые есть, это личные, они связаны с какими-то обидами. Помню 1988 год, как в перестроечный период появляется артист из детского дома, не имеющий музыкального образования, это же было невозможно. А он стал культовой звездой», — сказал Пригожин.

Он признался, что много лет не виделся с исполнителем. Продюсер пояснил, что из-за редких встреч ничего не знал о здоровье музыканта.

Ранее в пятницу стало известно, что 48-летний Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май». Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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