Прохор Шаляпин поддержал альфонсов
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Прохор Шаляпин поддержал альфонсов

Прохор Шаляпин поддержал альфонсов
Певец Прохор Шаляпин всегда бегал за деньгами и богатыми женщинами. Про артиста говорят разное: мол, он — альфонс и ради денег встречается с дамами в возрасте. На сплетни певец не обращает внимания. Более того, музыкант с юмором относится к подобным заявлениям. Возможно, если бы Прохор вообще не отвечал сплетникам, слухов о его личной жизни было бы меньше. А так, исполнитель и сам не прочь подкинуть масла в огонь. Например, артист заявил, что не презирает парней, которые живут за счет дам. «Когда мужчина выезжает на горбу женщины — это, конечно, осуждается обществом. Но, я считаю, что по большому счету не имеет значения, чьи деньги — лишь бы они были», — с улыбкой на лице сказал 38-летний певец в программе «Хватит слухов!» на ЦТВ.
А ведь в прошлом году певец отказался от наследства умершей от последствий ковида жены. Прохор не стал претендовать на имущество миллионерши из Канады — Татьяны Клаудии Дэвис. Сейчас Шаляпин состоит в отношениях с моделью Ольгой Сан. Это первый роман артиста после кончины жены. По словам Прохора, с новой избранницей у него много общего, и, похоже, в этот раз певца совсем не интересует финансовая сторона. «Она помогает мне пережить боль утраты, потому что Таня — это навсегда луч солнца в моем сердце. Но жизнь продолжается. Я итак полгода просидел в абсолютном затворничестве. В какой-то жуткой дерепрессии между миром живых и миром мертвых. Честно говоря, я очень тяжело пережил эту утрату», — откровенничал не так давно исполнитель.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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