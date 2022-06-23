Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве

Пьер Нарцисс скончался 21 июня. Его родные и близкие сейчас занимаются организацией похорон — уже известно, что тело певца доставят в родной Камерун, но сначала прощание пройдет в Москве.

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала, что все поклонники Пьера Нарцисса смогут прийти и проститься с ним 25 июня. Панихида пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ в Москве.

«Прощание состоится в субботу в 11:30 по московскому времени по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», — сказала Валерия журналистам.

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Сейчас собрано 300 тысяч рублей, где взять остальную сумму Калачева пока не знает, потому что после смерти Пьера все карточки оказались заблокированы.

Отметим, что выпускник «Фабрики звезд» умер 21 июня — ему было 45 лет. Певец был доставлен в больницу с почечной недостаточностью. В ходе обследования выяснилось, что у него проблемы с поджелудочной железой, а также сердцем. Во время операции артисту резко стало плохо, и он умер, не приходя в сознание. У него осталась дочь от брака с Калачевой.

Напомним, Пьер Нарцисс родом из Камеруна. Он родился 19 февраля 1977 года. В 13 лет в музыкальной школе начал играть на саксофоне, после чего создал музыкальную группу и исполнял различные хиты на французском, английском и местном языке. В 1990-е он приехал в Россию к сестре — снимался в кино (одна из ролей в фильме Михалкова «Сибирский цирюльник»), а также рекламе. Наибольшую известность получил после того, как стал участником шоу «Фабрика звезд» в 2003 году. Главный его хит — «Шоколадный заяц».