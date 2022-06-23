Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве

Пьер Нарцисс скончался 21 июня. Его родные и близкие сейчас занимаются организацией похорон — уже известно, что тело певца доставят в родной Камерун, но сначала прощание пройдет в Москве.


Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала, что все поклонники Пьера Нарцисса смогут прийти и проститься с ним 25 июня. Панихида пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ в Москве.

«Прощание состоится в субботу в 11:30 по московскому времени по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», — сказала Валерия журналистам.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

Сейчас собрано 300 тысяч рублей, где взять остальную сумму Калачева пока не знает, потому что после смерти Пьера все карточки оказались заблокированы.

Отметим, что выпускник «Фабрики звезд» умер 21 июня — ему было 45 лет. Певец был доставлен в больницу с почечной недостаточностью. В ходе обследования выяснилось, что у него проблемы с поджелудочной железой, а также сердцем. Во время операции артисту резко стало плохо, и он умер, не приходя в сознание. У него осталась дочь от брака с Калачевой.

Напомним, Пьер Нарцисс родом из Камеруна. Он родился 19 февраля 1977 года. В 13 лет в музыкальной школе начал играть на саксофоне, после чего создал музыкальную группу и исполнял различные хиты на французском, английском и местном языке. В 1990-е он приехал в Россию к сестре — снимался в кино (одна из ролей в фильме Михалкова «Сибирский цирюльник»), а также рекламе. Наибольшую известность получил после того, как стал участником шоу «Фабрика звезд» в 2003 году. Главный его хит — «Шоколадный заяц».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Последствия удара ВСУ по буровым в Черном море: на Румынию надвигается экологическая катастрофа
Последствия удара ВСУ по буровым в Черном море: на Румынию
В России депутат на заседании пообещал засунуть микрофон коллеге в «одно место»
В России депутат на заседании пообещал засунуть микрофон коллеге в
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве
A Plague Tale Requiem получила дату релиза и новый геймплей
A Plague Tale Requiem получила дату релиза и новый геймплей
Экономике России предсказали околонулевой рост из-за санкций
Экономике России предсказали околонулевой рост из-за санкций
Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию
Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию
Американцы стали чаще заходить на российские сайты после начала спецоперации
Американцы стали чаще заходить на российские сайты после начала
Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и Калининградом
Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и Калининградом
Сколько Нетребко зарабатывала в России
Сколько Нетребко зарабатывала в России
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Топ на сегодня

Где заменить стекло на iPhone
Где заменить стекло на iPhone
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи

Еще по теме

Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье