Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС
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Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС

Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС

Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам ожидающегося форума БРИКС, в котором подтвержден настрой деловых кругов на дальнейшую совместную работу, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам мероприятия.

Путин заявил, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами. Они касаются обеспечения устойчивого развития мировой экономики, сохранения ее открытости, наращивания сотрудничества в сфере цифровой экономики и зеленого роста, а также модернизации промышленности и выстраивания новых транспортно-логистических цепочек.


"Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую совместную тесную работу по всем упомянутым направлениям", - сказал Путин.

Он сообщил также, что актуальной является и тема форума.

"Весьма актуальной, на наш взгляд, является и тема нынешнего форума – "Углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития", - сказал Путин.

Президент заметил, что участники делового форума БРИКС представляют интересы существенной и наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества.

"Напомню в этой связи, что в наших странах проживает более 3 млрд человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций. А суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35% мировых", - подчеркнул Путин.

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По материалам: uposters.ru

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