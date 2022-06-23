Путин заявил о планах открыть индийские магазины в России

Вадим Карасев

Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент Владимир Путин.

"В частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России и увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники", — сказал глава государства.

Он отметил расширение российского присутствия в странах "пятерки": наблюдается рост объемов поставок нефти в Китай и Индию, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

"Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже сорок миллионов жителей Бразилии", — уточнил Путин.

Кроме того, президент сообщил об обсуждении вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, что поможет разработать надежные альтернативные механизмы международных расчетов.

"Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки". Идет расширение географии использования платежной системы "Мир", — добавил он.

Путин подчеркнул, что, несмотря на проблемы и трудности, деловые круги БРИКС расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Товарооборот России с членами сообщества по итогам первых трех месяцев этого года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов, заключил российский лидер.