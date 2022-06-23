Раскрыты подробности последних часов жизни Шатунова

Вадим Карасев

Отдыхавшие с Шатуновым друзья отвезли певца в больницу после жалоб на сердце

Российский певец и бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перед смертью отдыхал с друзьями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 22-го июня компания друзей собиралась на рыбалку. Музыкант пил с товарищами пиво и ел раков, когда ему стало плохо. Шатунов пожаловался на боли в области сердца. Дома таблеток не было, и друзья отвезли певца в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда.

Скончался музыкант в реанимации в Домодедовской больнице после попыток врачей завести ему сердце. Артисту было 48 лет.

Ранее стало известно о подробностях состояния Шатунова перед смертью.