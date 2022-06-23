Рената Литвинова потеряла миллионы, сбежав из России

Журналисты выяснили, сколько зарабатывала актриса Рената Литвинова. Как известно, артистка находится во Франции с конца февраля. В поездку актриса отправилась внезапно, никого не предупредив, и едва не сорвала гастроли МХТ в Санкт-Петербурге. Писатель и публицист Евгений Додолев изучил сайт Госзакупок, чтобы узнать, сколько получали российские звезды, уехавшие сейчас из страны. Рената Литвинова, по его словам, имела государственный контракт только с МХТ имени Чехова на сумму 5,8 миллиона. 1 миллион актриса и режиссер получила за работу над пьесой «Звезда вашего периода», затем еще 1,5 миллиона рублей — за постановку этой же пьесы.Также Евгений Додолев заметил, что Рената Литвинова привлекла к участию в постановке свою подругу Земфиру. Певица получила из бюджета 1 миллион 150 тысяч по двум контрактам, сочиняя музыку к спектаклям Литвиновой. 55-летняя актриса регулярно постит фотографии из Франции. Здесь у нее есть недвижимость. По мнению некоторых россиян, звезда заметно похудела в последнее время. А поскольку Рената Литвинова публиковала снимки из больницы, многие заподозрили ее в тяжелом заболевании. Вскоре сама актриса причиной резкого похудения назвала не болезнь, а стресс. «Ничто так не худит, как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать», — заявила актриса.