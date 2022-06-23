Риски для финансовой системы России оценили

Вадим Карасев

Гендиректор НРА Розенцвет заявила о сохранении высоких рисков для финансовой системы РФ

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценила риски для финансовой системы России. Ее слова приводит РИА Новости.

Розенцвет заявила о сохранении высоких рисков для финансовой системы России.

«Риски для финансовой системы остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы продолжают доминировать. Поэтому, с одной стороны, уровень [ключевой] ставки должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году», — подчеркнула она.

Поэтому в НРА предполагают, что Банк России примет решения, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, а также процесс изменения экономики. Кроме того, регулятору следует оценивать риски со стороны внутренних, внешних факторов и наблюдать за реакцией на них на финансовых рынков.